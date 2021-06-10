Новые звезды Старого Света. На кого стоит обратить внимание на Евро

Семь игроков, для которых европейское первенство этим летом может стать трамплином в историю футбола

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, и его начала ждут болельщики по всему миру. Каждое европейское первенство открывало новые футбольные таланты — на Евро-2004 зажглась звезда Криштиану Роналду, в 2008 году в составе сборной Хорватии начинал свой путь молодой Лука Модрич, в 2016 году весь мир узнал имя Н'Голо Канте. Следить за молодыми и перспективными будут не только болельщики, но и скауты. Чемпионат Европы — это ярмарка талантов, после турнира охоту за ними откроют сильнейшие клубы мира. Подсказываем, кто может "зажечь" на грядущем футбольном празднике. Джуд Беллингем Опорному полузащитнику дортмундской "Боруссии" и сборной Англии исполнится 18 лет в конце июня. Он уже успел стать одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке, немецкий портал Transfermarkt оценивает Беллингема в €55 млн. Футболист уже начал устанавливать рекорды — отметился голом в матче против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов сезона-2020/21 и стал самым молодым англичанином, забивавшим в турнире (17 лет и 289 дней).

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Сильной стороной полузащитника считается его умение действовать как на острие атаки, так и в защите. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил сочетание хорошей физической формы и трудолюбия и пригласил юного полузащитника на Евро. У Беллингема будет минимум три матча группового этапа, чтобы оправдать доверие наставника. Педри Атакующему полузащитнику "Барселоны" и сборной Испании в ноябре исполнилось 18 лет, и многочисленные фанаты каталонцев не скупятся на эпитеты: "новый Иньеста", "будущее "Барселоны". Педри пришел в клуб в очень непростой период — неудачный старт сезона и травма Филипе Коутиньо вынудили главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана включить Педри в стартовый состав. И испанец сразу раскрылся: в сезоне-2020/21 он провел 52 матча, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Первый гол за каталонский клуб Педри забил в своем дебютном матче в Лиге чемпионов против "Ференцвароша". Хорошее видение поля и техника, которыми обладает полузащитник, могут помочь партнерам по сборной Испании и доставить много неприятностей соперникам на чемпионате Европы. Мэйсон Маунт Полузащитник "Челси" уже завоевал популярность и любовь болельщиков лондонского клуба. Для 22-летнего полузащитника сезон-2020/21 стал дебютным в основной команде синих, за 54 матча англичанин забил девять голов и отдал девять голевых передач. На первый взгляд — не так много, но значимость этих голевых действий крайне велика.

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Одно из последних подтверждений — голевой пас Маунта в финале Лиги чемпионов, приведший к победному и единственному голу в матче. Помимо умения давать точные передачи на разные расстояния, сильной стороной Маунта называют хорошее видение поля и умение действовать на острие атаки. Об этом прекрасно знает и Гарет Саутгейт, так что Маунта можно ждать в стартовых составах сборной Англии на чемпионате Европы. Максим Мухин Парад полузащитников продолжает 19-летний новичок ЦСКА, в мае перешедший в состав красно-синих из московского "Локомотива". В основную команду "железнодорожников" Мухин перешел в январе 2021 года из "Казанки" и за полгода успел сыграть 21 матч. С "Локомотивом" Мухин стал обладателем Кубка России, в финале красно-зеленые обыграли самарские "Крылья Советов".

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Мухин отлично справляется с ролью опорного полузащитника, уверенно играет в отборах и разгоняет атаку команды точными длинными передачами. Он и есть тот самый "первый пас", с которого начинаются голевые атаки. В матчах чемпионата России Мухин не раз выводил "Локомотив" из обороны, после чего команда забивала гол. Грядущий чемпионат Европы может стать новым этапом на пути развития молодого талантливого полузащитника сборной России. Федерико Кьеза Сборная Италии пропустила чемпионат мира в России 2018 года и теперь постарается реабилитироваться перед болельщиками на чемпионате Европы. Вместе с опытными игроками в состав сборной вошли новые яркие футболисты. Один из них — сын известного итальянского нападающего Энрико Кьезы — Федерико. 23-летний вингер является игроком "Фиорентины", но сезон-2020/21 провел в "Ювентусе". Вполне вероятно, что туринский клуб воспользуется правом выкупа, ведь Кьеза провел сезон на высоком уровне — в 46 матчах итальянец забил 15 голов и отдал 11 голевых передач. Кьеза помог "Ювентусу" выиграть Кубок Италии, забив в финальном матче против "Аталанты" победный гол, за что был удостоен звания лучшего игрока матча. Если вингер не сбавит обороты, то вместе с Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье и Андреа Белотти Кьеза сформирует серьезную атакующую силу сборной Италии. Йошко Гвардиол Только ленивый не шутил над возможным родством 19-летнего защитника сборной Хорватии с известным испанским тренером Хосепом Гвардиолой. Но российским болельщикам пришлось запомнить точное произношение хорватской фамилии, когда Гвардиол прерывал атаки ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы, а в матче с красно-синими забил один из трех голов загребского "Динамо".

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