Испанец Матеу Лаос рассудит матч сборных России и Бельгии на чемпионате Европы

ТАСС, 10 июня. Бригада арбитров во главе с испанцем Матеу Лаосом обслужит матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Лаоса назначены испанцы Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервным арбитром будет аргентинец Фернандо Рапаллини. Ответственным за систему видеоассистента рефери (VAR) назначен испанец Алехандро Эрнандес.

Матч между командами России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало - 22:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе турнира сборная России также сыграет с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).