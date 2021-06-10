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Бокс

СМИ: бой между Джошуа и Усиком состоится 25 сентября

Место поединка не называется

ТАСС 10 июня. Боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком состоится 25 сентября. Об этом сообщил журналист портала Yahoo Sports Кевин Йол на своей странице в Twitter.

Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

В активе 34-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

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