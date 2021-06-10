Пайкин: занятия спортом могут помочь трудным подросткам

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Занятия спортом могут повлиять на подростков, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом во время круглого стола "О проекте концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации" заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"Важно, что концепция обращает внимание и на работу с трудными подростками, состоящими на учетах в уполномоченных органах, - сказал Пайкин. - Ведь спорт - это лучшее средство социализации и профилактики от правонарушений. Нельзя вычеркивать таких ребят из нашего поля зрения, ведь у нас нет плохих или хороших детей, все они наши, мы должны создать для них условия для занятия спортом. Но я бы предложил пойти дальше, предусмотрев механизмы вовлечения в спортивные мероприятия и детей, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы".

"Я был во многих таких колониях и уверен, что спорт помог бы этим ребятам не только сохранить свое здоровье, но и почувствовать себя полноценным членом нашего общества", - добавил парламентарий.