В Петербурге запустили проект "футбольных" мостов к Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Мосты Санкт-Петербурга превратились в футбольную сборную в рамках интерактивного проекта, приуроченного к чемпионату Европы по футболу. Об этом журналистам рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

"Футбольная сборная мостов - это "команда" из 11 переправ, которые находятся недалеко или на территории Крестовского острова, - говорится в сообщении. - Каждый мост - начало уникального тематического маршрута до места проведения матчей - стадиона "Санкт-Петербург". В состав сборной входят Большой Петровский, Мало-Крестовский, Большой Крестовский, Лазаревский, 1-й, 2-й и 3-й Елагин, 14-й Каменноостровский, Молодежный, Яхтенный мосты и пешеходный мост от станции метро "Зенит".

Выбрать подходящий пешеходный маршрут через мосты до стадиона и обратно можно на сайте СПб ГБУ "Мостотрест". В описании каждого маршрута футбольные болельщики найдут всю необходимую информацию для того, чтобы с пользой провести время до и после матчей. Здесь собраны достопримечательности по пути следования, места отдыха и активного времяпровождения, кафе и рестораны, остановки общественного транспорта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.