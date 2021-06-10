"Урал" не стал продлевать контракт с футболистом Погребняком

ТАСС, 10 июня. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не стал продлевать контракт с нападающим Павлом Погребняком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"У нападающего Павла Погребняка истек срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Павла за игру и голы в составе "Урала". Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата", - говорится в заявлении клуба.

Погребняку 37 лет, он играл за "Урал" с 2018 года. Ранее Погребняк выступал за российские "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Динамо" и "Тосно", английские "Фулхэм" и "Рединг", а также германский "Штутгарт". Он является чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита", а также обладателем Кубка России в составе "Тосно".