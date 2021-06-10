Сборная России по волейболу обыграла канадцев в матче Лиги наций

ТАСС, 10 июня. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады в матче восьмого тура предварительного этапа Лиги наций. Турнир проходит в итальянском городе Римини без зрителей.

Матч закончился со счетом 3-1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23) в пользу россиян.

Сборная России одержала пятую победу при трех поражениях и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче российские волейболисты 11 июня сыграют со сборной Словении.

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд играют по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.