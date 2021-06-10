Захарова призвала иностранных болельщиков заранее озаботиться паспортом FAN ID к Евро-2020

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Иностранцы, желающие посетить матчи в России в рамках чемпионата Европы по футболу, должны заранее обеспокоиться получением персонального паспорта болельщика FAN ID. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Болельщики могут въехать для посещения матчей и выехать из нашей страны на основании персонифицированной карты зрителя - так называемого паспорта болельщика или FAN ID, - сказала она. - Еще раз настоятельно просим обратить внимание, что иностранцы, желающие посетить матчи Евро-2020, должны заранее озаботиться регистрацией и оформлением паспорта болельщика на специальном сайте. Это необходимо в том числе и в целях недопущения формирования очередей вблизи стадиона".

Дипломат напомнила, что FAN ID "дают возможность многократно и без визы въезжать в РФ в период с 29 мая по 2 июля", а также неоднократно выезжать из России с 29 мая по 12 июля. Захарова отметила, что получить карту зрителя иностранцы могут "по действительным документам, которые удостоверяют их личности и признаются РФ в этом качестве".

При этом дипломат указала, что "одной из важнейших задач в рамках подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу является обеспечение комфортной работы средств массовой информации" на территории России во время проведения турнира. "Хотели бы проинформировать, что сегодня, 10 июня, в Санкт-Петербурге начинает работу городской пресс-центр, - продолжила она. - Он создан специально для представителей средств массовой информации, не имеющих официальной аккредитации УЕФА, а также для независимых журналистов, блогеров, которые намерены осуществлять профессиональную деятельность на территории нашей страны по освещению чемпионата Европы по футболу".