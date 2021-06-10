Маккиннон, Мэттьюс и Макдэвид номинированы на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

ТАСС, 10 июня. Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, форвард "Торонто" Остон Мэттьюс и нападающий "Эдмонтона" Конор Макдэвид номинированы на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги ("Харт Трофи"). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды.

Макдэвид в 56 играх набрал 105 (33 шайбы + 72 результативные передачи) очков и стал лучшим бомбардиром лиги. Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 41 шайбу. Также в активе форварда 25 голевых передач. Маккиннон в 48 играх набрал 65 (20+45) очков.

"Харт Трофи" вручается с 1924 года. Чаще всех награду получал канадец Уэйн Гретцки (девять раз). Россияне шесть раз становились обладателями "Харт Трофи": Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012), Никита Кучеров (2019).