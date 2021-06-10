Пан Ги Мун будет переизбираться на пост главы комиссии по этике МОК

ТАСС, 10 июня. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун будет переизбираться на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в четверг по итогам заседания исполкома МОК сообщил глава организации Томас Бах.

"Исполком предложил переизбрать восьмого генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на пост главы комиссии по этике МОК, который он занял в 2017 году", - сообщил Бах.

Для переизбрания кандидатура Пан Ги Муна должна быть поддержана сессией МОК, ее ближайшее заседание пройдет в Токио с 20 по 21 июля.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.

Исполком также поддержал предложение избрать на пост почетного члена МОК бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди.