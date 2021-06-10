Камельзон считает, что Павлюченкова сумеет победить в финале Roland Garros

"Ранее я сумел спрогнозировать, что она будет в полуфинале, я это говорил твердо, поскольку основывался на том, на каком уровне играла Зиданшек, и на том, как действует сегодня Павлюченкова. Она просто молодец, прошла этот турнир хорошо подготовленная, это видно невооруженным глазом, - рассказал Камельзон. - Не надо быть большим умником и специалистом, чтобы все это увидеть - ее проход в финал в двух сетах говорит сам за себя. В каких-то моментах были сбои, где-то противница здорово сыграла, но тем не менее Анастасия была настолько уверена, что она выиграет, что даже я был уверен в этом".

"Выход в финал Анастасии был просто блестящим, и это прежде всего отражение того, что не все потеряно в женском теннисе в России, что еще надо над этим поработать, и мы сможем снова увидеть наших игроков. В финале [смешанного разряда] были и [Елена] Веснина с [Асланом] Карацевым, жаль, что не выиграли. На фоне того, что женщины в последнее время нас не очень радовали своими результатами, Павлюченкова - просто молодец. Я ее поздравляю от всей души, от всей федерации, от всех болельщиков тенниса и желаю ей хорошего финала", - подчеркнул Камельзон.

Он считает, что Павлюченкова сумеет выиграть и в финале. "Раз уж пришлось выйти в финал, то его надо выиграть, а побеждает сильнейший, Настя должна сыграть лучше, чем соперница, и, думаю, ей это удастся. Она впервые в финале Roland Garros, таких турниров всего четыре, поэтому сам выход в финал это уже достижение - можно зачехлить ракетку и сказать, я был финалистом турнира Большого шлема. Потому давайте просто за нее поболеем", - отметил эксперт.

На вопрос о соперничестве в финале Камельзон ответил: "Финальная игра всегда отличается от всего, что было до того, и не важно, мужской это финал или женский - финал есть финал, и там любой достоин победы, я всегда это говорю".