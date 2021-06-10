Сидорова выиграла этап Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

ТАСС, 10 июня. Россиянка Анжелика Сидорова стала победительницей в соревнованиях по прыжкам с шестом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия). Спортсменка показала результат 4,91 метра.

Второе место заняла белоруска Ирина Жук (4,71 метра), третьей стала гречанка Катерина Стефаниди (4,66 метра).

Сидорова показала свой лучший результат в нынешнем сезоне. На чемпионате Москвы она победила с результатом 4,80 метра. 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, который стал первым международным стартом российской спортсменки с 2019 года, Сидорова заняла седьмое место. Лучший результат сезона в мире показала американка Кэти Нэйджот, которая взяла планку на высоте 4,93 метра.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

Сидоровой 29 лет, она является чемпионкой мира 2019 года. Также в ее активе золото чемпионата Европы 2014 года. Личным рекордом спортсменки является результат 4,95 м.