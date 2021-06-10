Бой россиянина Уланбекова в UFC отменен из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Поединок российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова и американца Тайсона Нэма на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за проблем со здоровьем у россиянина. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Поединок должен был состояться на турнире UFC 19 июня в Лас-Вегасе.

"У Тагира плохое самочувствие. Бой отменен", - сказал собеседник агентства.

Уланбеков должен был провести поединок в США в начале марта, но бой был перенесен из-за операции по удалению аппендикса у россиянина.

29-летний Уланбеков является партнером по команде бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В его послужном списке 13 побед, 1 поражение. В активе 37-летнего Нэма - 20 побед, 12 поражений, 1 ничья.