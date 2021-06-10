Бельгийский футболист де Брёйне пропустит матч чемпионата Европы со сборной России

ТАСС, 10 июня. Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне не полетит в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой России. Об этом сообщает газета Het Nieuwsblad .

Сборная Бельгии провела заключительную тренировку на родине перед вылетом в Санкт-Петербург. Полузащитник английского "Манчестер Сити" де Брёйне, получивший травму в финале Лиги чемпионов с "Челси" (0:1), пропускал занятия. Тренировку посетил король Бельгии Филипп, который и поинтересовался у самого футболиста его состоянием здоровья.

"Надеюсь сыграть во втором матче. У меня все еще есть небольшая боль, но мне намного лучше", - сказал де Брёйне.

11 июня сборная Бельгии прилетит в Санкт-Петербург. Матч между россиянами и бельгийцами состоится 12 июня. 17 июня команда Бельгии сыграет с датчанами, а 21 июня - с финнами.

Де Брёйне 29 лет, в составе сборной Бельгии он принял участие в 80 матчах, забил 21 гол и отдал 38 голевых передач. Футболист является трехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", пятикратным обладателем Кубка английской футбольной лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным победителем Суперкубка Англии, чемпионом "Бельгии" с "Генком", обладателем Суперкубка Бельгии, победителем Кубка и Суперкубка Германии в составе "Вольфсбурга", а также бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.