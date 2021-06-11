Сорокин: Россия в состоянии принять чемпионат Европы по футболу в 2028 или 2032 году

ТАСС, 11 июня. Самостоятельная заявка России на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 году была бы логичной и адекватной. Такое мнение высказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я думаю, что это было бы очень логично, - сказал Сорокин. - Самостоятельная заявка [на проведение Евро-2028 или Евро-2032] была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт. Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), что мы - надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь игр состоятся в Санкт-Петербурге: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Турнир 2024 года пройдет в Германии.

В 2018 году в России прошел чемпионат мира, который был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории.