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НБА

"Милуоки" одержал первую победу в серии второго раунда плей-офф НБА с "Бруклином"

В третьем матче серии "Милуоки" выиграл со счетом 86:83
Яннис Адетокунбо (в центре) EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
Яннис Адетокунбо (в центре)
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 11 июня. "Милуоки" дома обыграл "Бруклин" со счетом 86:83 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл (35 очков + 15 подборов). Дабл-даблы также на счету его одноклубника Янниса Адетокунбо (33 очка + 14 подборов) и представителей "Бруклина" Кевина Дюранта (30 очков + 11 подборов) и Брюса Брауна (16 очков + 11 подборов).

"Бруклин" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет 13 июня на площадке "Милуоки".

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" стал третьим. В серии первого раунда плей-офф "Бруклин" обыграл "Бостон" (4-1), "Милуоки" победил "Майами" (4-0).

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