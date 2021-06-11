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Олимпиада в Токио

Двукратный призер Олимпиады-2016 по плаванию Гровс решила не отбираться на Игры в Токио

Австралийская спортсменка заявила, что сосредоточится на других соревнованиях текущего года
Мэйделин Гровс EPA-EFE/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Описание
Мэйделин Гровс
© EPA-EFE/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпиады-2016 по плаванию австралийка Мейдэлин Гровс приняла решение не участвовать в квалификации на Игры в Токио. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

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Отборочный этап для пловцов из Австралии пройдет в Аделаиде.

"Я очень рада большому количеству сообщений со словами поддержки. С нетерпением буду ждать участия в других соревнованиях, которые запланированы на этот год, - сказала спортсменка. - Я уверена, что мы сможем побороться за медали на Олимпиаде, ведь у нас отличная сборная, которая состоит из прекрасных пловцов".

Гровс 26 лет, она является двукратным серебряным призером Олимпиады 2016 года, а также обладательницей бронзы чемпионата мира (2015).

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