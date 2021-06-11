Глава Роспотребнадзора посетила стадион в Петербурге и убедилась в его готовности к Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова лично посетила стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге и убедилась в его готовности к предстоящим матчам чемпионата Европы по футболу, все требования безопасности в городе, на стадионе и объектах, задействованных на турнире, соблюдены, сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Стадион готов, вчера Анна Юрьевна Попова посетила лично стадион. Готовы также и фан-зоны, готовы все тренировочные площадки, все, что связано с логистикой, въездом и доступом на стадион. Все вопросы находятся под контролем, мы не видим рисков", - сказал Матыцин.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что принятые меры безопасности не освобождают болельщиков на стадионе и фан-зонах от необходимости носить маски, и призвал строго соблюдать все меры безопасности.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.