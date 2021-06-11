Женская сборная России по волейболу не будет проводить сборы перед Играми в Токио

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу не будет проводить запланированные подготовительные сборы в Японии перед предстоящей Олимпиадой в Токио. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сборы должны были начаться 14 июля в городе Хитати, расположенном в префектуре Ибараки. По данным агентства, решение об отмене было принято по инициативе российской стороны и связано с желанием снизить риски заражения коронавирусом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.