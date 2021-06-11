Суд не разрешил "Капитальным активам" принимать участие в деле "Спартака" и Газизова

В пятницу суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Ранее сообщество "Капитальные активы" подало иск в отношении "Спартака" на сумму 88,3 млн рублей. Как сообщал Telegram-канал Baza, иск компании содержал требование признать недействительным решение совета директоров клуба, согласно которому его глава Леонид Федун самостоятельно определял сумму компенсации Газизову. В пятницу представители "Капитальных активов" намеревались встать на сторону "Спартака", так как иск Газизова основывался на том иске, который хотело оспорить сообщество.

"Мы предполагали, что наши интересы затронуты, - сказала Чачуа. - Я приехала сама для того, чтобы ходатайство о привлечении нас в качестве третьего лица заявить лично и объяснить суду, что интересы "Капитальных активов" затрагиваются, так как оспаривается соглашение, на котором Газизов основывает свои требования о выходном пособии. Суд немотивированно отказал в привлечении нас к делу".

"Кроме того, суд отказал в привлечении в качестве третьего лица Федуна, который лично подписал соглашение, хотя "Спартак" об этом просил. Еще не стали истребовать документы, на которые ссылался истец, нам не дали предоставить официальные бумаги, согласно которым подобных выплат быть не могло. Слушать о том, как рассуждает истец об активах клуба, но не допросить Федуна и не истребовать "Положение о генеральном директоре" - это неправильно. Не знаю, чем мотивирует это решение суд, но считаю, что много апелляционных пунктов будет", - добавила Чачуа.

Также Чачуа сообщила, что "Капитальные активы" могут обжаловать решение суда со своей стороны. "Мы будем обжаловать данное решение в апелляционном суде, - отметила Чачуа. - Если не найдем понимания там, пойдем в кассацию [кассационный суд]. Решение противоречит существующей практике и не может быть таким, суды с 2014 года принимали однообразные решения".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.