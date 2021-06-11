Футболист Ильин перешел из "Ахмата" в "Краснодар"

ТАСС, 11 июня. Нападающий Владимир Ильин подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на три года. Ранее он выступал за грозненский "Ахмат".

Ильину 29 лет. В завершившемся чемпионате России он провел 28 матчей, забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи. За "Ахмат" форвард выступал с 2020 года. Ранее он защищал цвета "Урала", "Кубани", дзержинского "Химика", "Тосно" и петербургского "Динамо".

"Краснодар" по итогам чемпионата России занял десятое место в турнирной таблице и не попал в еврокубки.