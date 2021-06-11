Российский боец UFC Исмагулов выбыл на длительный срок из-за травмы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дамир Исмагулов повредил крестообразные связки колена и мениск и выбыл на длительный срок. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Это рецидив. Дамир повредил мениск и крестообразные связки. По операции он пока решения не принял", - сказал собеседник агентства.

30-летний Исмагулов 22 мая победил бразильца Рафаэля Алвеса решением судей, вернувшись после полуторагодичного перерыва. Всего на его счету 23 победы и одно поражение.