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Российский боец UFC Исмагулов выбыл на длительный срок из-за травмы

Спортсмен повредил мениск и крестообразные связки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дамир Исмагулов повредил крестообразные связки колена и мениск и выбыл на длительный срок. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Это рецидив. Дамир повредил мениск и крестообразные связки. По операции он пока решения не принял", - сказал собеседник агентства.

30-летний Исмагулов 22 мая победил бразильца Рафаэля Алвеса решением судей, вернувшись после полуторагодичного перерыва. Всего на его счету 23 победы и одно поражение.

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