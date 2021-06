Spotify назвал страны, где футбольные болельщики чаще всего слушают гимн России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пользователи стимингового сервиса Spotify все чаще слушают гимны стран - участниц чемпионата Европы по футболу в преддверии открытия турнира. Гимн РФ пользуется особой популярностью в Бразилии, США, Германии, Швеции и Великобритании, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Среди зарубежных болельщиков в неофициальном первенстве национальных гимнов лидирует французская La Marseillaise, за которой следуют God Save The Queen (гимн Великобритании - прим. ТАСС) и шведский Du gamla, du fria. Пользуется популярностью и гимн Российской Федерации - чаще всего за рубежом его слушают фанаты в Бразилии, США, Германии, Швеции и Великобритании", - рассказали в Spotify.

Российские же болельщики из классических футбольных песен предпочитают композицию Seven Nation Army группы The White Stripes, на втором месте по числу прослушиваний - We Are The Champions в исполнении Queen.

Аналитики сервиса также отметили, что с января по июнь 2021 года число ежедневных прослушиваний пользовательских плейлистов на футбольную тематику выросло на 68%. "Официальная песня чемпионата We Are The People в исполнении Martin Garrix, Bono и The Edge пришлась европейским болельщикам по душе, в особенности в Голландии", - добавили в компании.

Чемпионат Европы по футболу 2021 года пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).