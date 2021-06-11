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Футбол в России

Футбольный клуб "Локомотив" подписал новые контракты с тренерами Лоськовым и Пашининым

Тренер Саркис Оганесян покинул команду в связи с истечением срока контракта

ТАСС, 11 июня. /ТАСС/. Тренеры московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продлили контракты с футбольным клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также новое соглашение с "Локомотивом" подписали тренеры Горан Басарич, Радойе Смилянич, Заур Хапов и Сергей Алексеев.

Тренер Саркис Оганесян, работавший в клубе с 2004 года, покинул команду в связи с истечением срока контракта.

"Локомотив" в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате России, стал обладателем кубка страны и вышел в групповой этап Лиги Европы.

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