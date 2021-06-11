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Евро-2020

На Украине заявили о договоренности с УЕФА оставить политический лозунг на форме сборной

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент
Футболисты сборной Украины EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Описание
Футболисты сборной Украины
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Глава ассоциации футбола Украины Андрей Павелко заявил о достижении договоренности с УЕФА оставить лозунг националистов на форме футбольной сборной, назвав принятое решение "компромиссным".

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"На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок (где ранее была надпись "Героям слава" - прим. ТАСС), будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ (Украинской ассоциации футбола) большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины", - написал он в Facebook.

Павелко назвал такую договоренность с УЕФА "победным компромиссом".

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