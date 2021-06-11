На Украине заявили о договоренности с УЕФА оставить политический лозунг на форме сборной

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Глава ассоциации футбола Украины Андрей Павелко заявил о достижении договоренности с УЕФА оставить лозунг националистов на форме футбольной сборной, назвав принятое решение "компромиссным".
- Ассоциация футбола Украины сделала официальными лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!"
- В РФС считают, что форма сборной Украины остается политизированной
- Украина заявила, что уважает принципы УЕФА, но лозунг на форме считает патриотическим
- Матыцин считает, что УЕФА принял справедливое решение по форме сборной Украины
"На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок (где ранее была надпись "Героям слава" - прим. ТАСС), будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ (Украинской ассоциации футбола) большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины", - написал он в Facebook.
Павелко назвал такую договоренность с УЕФА "победным компромиссом".