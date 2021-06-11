Вратарь "Бостона" Раск надеется восстановиться до января 2022 года

ТАСС, 11 июня. Финский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Туукка Раск надеется восстановиться от травмы к январю 2022 года. Комментарий голкипера приводит журналист Джо Хаггерти на своей странице в Twitter.

Раск получил травму в пятом матче серии второго раунда плей-офф с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:5). 34-летний голкипер был заменен по ходу встречи, однако вышел на шестую игру противостояния. "Бостон" проиграл матч со счетом 2:6 и серию со счетом 2-4.

"Психологически я готов к возвращению. Надеюсь, с физическим аспектом все будет хорошо, а к январю или февралю я восстановлюсь", - сказал Раск.

Раск выступает за "Бостон" с 2007 года и является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В 2013 году он подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму $56 млн ($7 млн за сезон), которое истекает по окончании нынешнего сезона. В составе сборной Финляндии Раск является бронзовым призером Олимпиады в Сочи.