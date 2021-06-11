Россиянин Роман Андреев завоевал золотой титул WBA

ТАСС, 11 июня. Россиянин Роман Андреев завоевал вакантный золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в подмосковном Красногорске, он выиграл у никарагуанца Фредди Фонсеки решением судей.

35-летний Андреев не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (17 нокаутом). До этого он владел титулом чемпиона Паназиатской боксерской ассоциации (PABA), интерконтинентальным поясом Всемирной боксерской организации (WBO) и званием чемпиона Европы WBO. В рейтинге WBA до боя Андреев занимал 10-е место.

Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет американец Теофимо Лопес, поясом регулярного чемпиона мира - еще один представитель США Джервонта Дэвис.

На счету 29-летнего Фонсеки 29 побед (20 нокаутом), пять поражений, одна ничья. Он уже боксировал за золотой титул WBA, проиграв в 2019 году американцу Джозефу Диасу техническим нокаутом в 7-м раунде.