Женская сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в товарищеском матче

ТАСС, 11 июня. Женская сборная России по футболу со счетом 0:3 уступила команде Бразилии в товарищеском матче. Встреча прошла в Испании.

Забитыми мячами отметились Бруна Бенитес (42-я и 64-я минуты) и Андресса Алвес (81).

Сборные России и Бразилии встретились в пятый раз, бразильянки одержали четвертую победу при одной ничьей. Сборная Бразилии семь раз становилась победителем Кубка Америки, по разу завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира. Бразильская команда также дважды становилась серебряным призером Олимпиад. Бразильянки примут участие в олимпийском футбольном турнире 2021 года.

Лучшим достижением сборной России является выход в четвертьфинал чемпионата мира (1999, 2003). Российские футболистки отобрались в финальную часть чемпионата Европы 2022 года, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии.