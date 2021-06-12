{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Филадельфия" вышла вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с "Атлантой"

В третьем матче серии "Филадельфия" выиграла со счетом 127:111
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТАСС, 12 июня. "Филадельфия" в гостях со счетом 127:111 обыграла "Атланту" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, набравший 28 очков. В составе "Филадельфии" больше всего очков набрал центровой Джоэл Эмбиид - 27.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Филадельфии". Следующий матч пройдет 15 июня на площадке "Атланты".

По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

Евро-2020
Иллюзия нормальности. В Риме стартовал чемпионат Европы по футболу
В первом матче турнира сборная Италии победила команду Турции со счетом 3:0
Иллюзия нормальности.
Читать полностью