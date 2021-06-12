"Филадельфия" вышла вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с "Атлантой"

ТАСС, 12 июня. "Филадельфия" в гостях со счетом 127:111 обыграла "Атланту" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, набравший 28 очков. В составе "Филадельфии" больше всего очков набрал центровой Джоэл Эмбиид - 27.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Филадельфии". Следующий матч пройдет 15 июня на площадке "Атланты".
По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.