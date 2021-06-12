СМИ: "Боруссия" рассматривает чемпиона Франции Иконе в качестве замены Санчо

ТАСС, 12 июня. Руководство германского футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда рассматривает полузащитника французского "Лилля" Жонатана Иконе в качестве замены Джейдону Санчо, на которого претендует "Манчестер Юнайтед". Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Отмечается, что сумма трансфера может составить €30 млн.

По информации журналиста, английский полузащитник согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед". Соглашение с футболистом будет подписано до 2026 года, а его зарплата составит €18 млн в год. Согласно The Times, "Боруссия" готова принять предложение "Манчестер Юнайтед" в размере €95 млн.

Иконе 23 года, он выступает за "Лилль" с 2018 года. В прошедшем сезоне француз принял участие в 48 матчах за "Лилль" во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь голевых передач. По итогам прошедшего сезона команда из Лилля впервые за 10 лет стала чемпионом Франции.