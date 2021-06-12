{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Паршивлюк продлил контракт с "Динамо"

Новое соглашение рассчитано на один сезон

ТАСС, 12 июня. Защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

На эту тему

Новое соглашение футболиста с "Динамо" рассчитано на один год.

"Никаких вариантов на стороне я не рассматривал. Как только "Динамо" предложило контракт, я сразу ответил согласием. Поэтому переговоры получились быстрыми, - сказал Паршивлюк. - Мне все нравится в клубе, "Динамо" выбрало отличный вектор развития и ставит перед собой самые амбициозные цели. Чувствую себя здесь комфортно, и с клубом мы сразу пришли к общему знаменателю по всем вопросам".

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц отметил вклад защитника в результаты команды. "Я знаю Сергея Паршивлюка как очень надежного защитника, который всегда отдает все силы ради команды и клуба. Я рад, что он остается в "Динамо" и с нетерпением жду продолжения работы с ним".

Паршивлюку 32 года, он выступает за "Динамо" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за московский клуб во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Теги
Российский футбол
Футбол в Италии
СМИ: "Милан" проявляет интерес к футболисту "Зенита" Азмуну
В миланском клубе рассчитывают, что смогут приобрести нападающего ниже трансферной стоимости
Читать полностью