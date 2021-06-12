Паршивлюк продлил контракт с "Динамо"

Новое соглашение футболиста с "Динамо" рассчитано на один год.

"Никаких вариантов на стороне я не рассматривал. Как только "Динамо" предложило контракт, я сразу ответил согласием. Поэтому переговоры получились быстрыми, - сказал Паршивлюк. - Мне все нравится в клубе, "Динамо" выбрало отличный вектор развития и ставит перед собой самые амбициозные цели. Чувствую себя здесь комфортно, и с клубом мы сразу пришли к общему знаменателю по всем вопросам".

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц отметил вклад защитника в результаты команды. "Я знаю Сергея Паршивлюка как очень надежного защитника, который всегда отдает все силы ради команды и клуба. Я рад, что он остается в "Динамо" и с нетерпением жду продолжения работы с ним".

Паршивлюку 32 года, он выступает за "Динамо" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за московский клуб во всех турнирах и отдал две голевые передачи.