Российские волейболистки обыграли сборную Южной Кореи в матче Лиги наций

ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи в матче десятого тура предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском Римини без зрителей.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:23, 25:17, 25:17) в пользу сборной России.

Российские волейболистки одержали шестую победу при четырех поражениях и занимают шестое место в турнирной таблице. Сборная Южной Кореи идет на 15-й строчке. Следующий матч сборная России проведет 13 июня против команды Канады.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

В Римини организован "пузырь". Волейболистки должны проходить тестирование на коронавирус и соблюдать меры безопасности. Соревнования завершатся 25 июня. Лига наций является последним турниром среди национальных команд перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.