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Футбол в Италии

СМИ: "Милан" проявляет интерес к футболисту "Зенита" Азмуну

В миланском клубе рассчитывают, что смогут приобрести нападающего ниже трансферной стоимости

ТАСС, 12 июня. Иранский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун может перейти в итальянский "Милан" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, руководство итальянского клуба также проявляет интерес к форварду французского ПСЖ Мауро Икарди.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что в подписании Азмуна заинтересован новый главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью.

Контракт Азмуна с петербургским клубом, по данным портала Transfermarkt, истекает 30 июня 2022 года. По информации издания, руководство "Милана" рассчитывает на то, что сможет купить иранского футболиста дешевле его трансферной стоимости, которая составляет €25 млн.

Азмуну 26 лет, с 2019 года он выступает за "Зенит". В составе команды иранец трижды выиграл чемпионат России и один раз стал обладателем Кубка России. В сезоне-2020/21 Азмун сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее нападающий играл за казанский "Рубин" и "Ростов".

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