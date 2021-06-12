Победители фестиваля ГТО среди школьников Кузбасса получили путевки в "Артек"

ТАСС, 12 июня. Шестой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди общеобразовательных организаций Кузбасса прошел в Белове, четыре его победителя в личном зачете были награждены путевками в международный детский центр "Артек". Об этом ТАСС сообщила региональный оператор ГТО Лариса Крайняя.

Фестиваль прошел 11-12 июня в городе Белово на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Металлург", построенного к 300-летию Кузбасса. В мероприятии приняли участие 136 человек в возрастных диапазонах 11-12 и 13-15 лет, показавшие лучшие результаты в личных зачетах муниципального этапа.

"Мероприятие прошло замечательно, дети получили грамоты и дипломы, федеральный оператор вручил четыре путевки в "Артек" победителям личного зачета. Максимальное количество участников, практически из всех муниципальных образований, 30 команд. Для детей это было очень важно, потому что каждый из них прошел отборочный этап в муниципальных образованиях. Боролись по каждому виду испытаний, получили максимальный заряд", - рассказала Крайняя.

Представитель федерального оператора Гульнара Мубаракшина, вручавшая награды победителям, зачитала приветственное слово заместителя министра спорта Одеса Байсултанова. "От имени Министерства спорта Российской Федерации приветствую участников, организаторов и гостей регионального этапа фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций! Этот яркий спортивный праздник ежегодно получает высокую оценку со стороны спортивной и педагогической общественности как одно из основных многоэтапных физкультурно-спортивных мероприятий для школьников. Рад отметить, что для участников фестиваля систематические занятия физической культурой и спортом являются нормой. Именно от их активного участия в спортивном движении страны во многом зависит дальнейшее развитие отечественного спорта. Желаю всем участникам и гостям спортивного праздника успехов в учебе, новых свершений и ярких спортивных побед", - сказано в послании замминистра спорта.

Путевками в "Артек" были награждены Ирина Караваева, Кирилл Якунин, Мария Шуваева, Богдан Епишин. Переходящий кубок "Чемпион ГТО Кузбасса" второй раз подряд завоевала сборная команда Беловского городского округа.

"В 2020 году у нас был перерыв, в 2019 году ввели понятие "переходящий кубок общего зачета". Общий зачет складывается из трех видов состязаний: спортивная программа, где дети выполняют нормативы, эстафета ГТО, а также тестирование на знания о физической культуре, спорте и ГТО. В первый день были силовые виды испытаний и эстафета, также проходил конкурс плакатов, но он не входил в зачет. Сегодня были испытания на выносливость, дети бегали длинную дистанцию, также была теоретическая часть. Организация прошла на высшем уровне, все было четко. Мы впервые проводили мероприятия в ФОК "Металлург", дети там проживали. Все было на очень высоком уровне, все участники остались довольны. Детям дали также возможность поплавать в бассейне после соревнований, отдохнуть", - сказала Крайняя.