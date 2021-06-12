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Евро-2020

Матч чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21:30 мск

Игра возобновится с 41-й минуты первого тайма
© EPA-EFE/Friedemann Voge

ТАСС, 12 июня. Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза (DBU).

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0.

"Сегодня вечером будет доигран матч против сборной Финляндии. Игроки подтверждают, что с Кристианом все в порядке. Матч возобновится в 20:30 (по датскому времени - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении DBU.

Как отмечает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), команды доиграют пять минут первого тайма, а после пятиминутного перерыва начнут вторую половину встречи.

Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой. Россияне свой первый матч на турнире проведут в субботу с командой Бельгии, встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. На групповом этапе российские футболисты также встретятся с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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