Бывшая баскетболистка сборной России Хэммон может возглавить "Орландо" или "Портленд"

ТАСС, 13 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе женской сборной России Бекки Хэммон может стать главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" или "Портленд". Об этом сообщает журнал The Athletic.

Хэммон является помощником главного тренера "Сан-Антонио" Грегга Поповича. В конце прошлого года в домашнем матче против "Лос-Анджелес Лейкерс" (107:121) Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА. Она выполняла обязанности главного тренера "Сан-Антонио" после того, как Попович был удален со скамейки запасных за неподобающее поведение.

По информации The Athletic, Хэммон уже прошла собеседование на должность главного тренера в "Орландо", а также входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в "Портленде". Среди остальных кандидатов - главный тренер клуба Национальной ассоциации студенческого спорта "Южная Каролина" Дон Стэйли, помощник тренера "Лос-Анджелес Клипперс" Чонси Биллапс, помощник тренера "Бруклина" Майк Д'Антони и вице-президент по баскетболу "Сан-Антонио" Брент Барри.

Ранее "Орландо" прекратил сотрудничество с главным тренером Стивом Клиффордом, а "Портленд" - с Терри Стоттсом. По итогам регулярного чемпионата "Орландо" не попал в плей-офф, заняв 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Портленд" в первом раунде уступил в серии "Денверу" со счетом 2-4.

Хэммон работает в системе "Сан-Антонио" с 2014 года. Она выступала за клубы женской НБА "Нью-Йорк", "Теннесси", "Колорадо", "Сан-Антонио", а также за российские ЦСКА, "Надежду" (Оренбург), "Спарту энд К" (Видное) и испанскую "Валенсию". В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды Олимпиады 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.