Россиянин Евлоеев одержал пятую победу подряд в UFC

ТАСС, 13 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев победил канадца Хакима Даводу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 263, который проходит в Глендейле (штат Аризона, США).

27-летний россиянин, выступающий в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг), одержал победу единогласным решением судей - 29:27, 29:27, 29:27.

В активе Евлоева 15 побед и ни одного поражения в ММА. Он провел пятый бой в UFC и одержал пятую победу. В активе 29-летнего Даводу 12 побед и два поражения.