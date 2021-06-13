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ММА

Россиянин Евлоеев одержал пятую победу подряд в UFC

Боец победил канадца Хакима Даводу единогласным решением судей

ТАСС, 13 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев победил канадца Хакима Даводу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 263, который проходит в Глендейле (штат Аризона, США).

27-летний россиянин, выступающий в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг), одержал победу единогласным решением судей - 29:27, 29:27, 29:27.

В активе Евлоева 15 побед и ни одного поражения в ММА. Он провел пятый бой в UFC и одержал пятую победу. В активе 29-летнего Даводу 12 побед и два поражения.

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