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НБА

"Клипперс" сократили отставание в серии плей-офф НБА с "Ютой"

Третий матч серии завершился победой клуба из "Лос-Анджелеса" со счетом 132:106

ТАСС, 13 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" на своей площадке обыграл "Юту" со счетом 132:106 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 12 подборов. В составе "Юты" больше всех набрал защитник Донован Митчелл (30).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Юты". Следующий матч пройдет 15 июня в Лос-Анджелесе.

По итогам регулярного чемпионата "Юта" заняла первое место в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

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