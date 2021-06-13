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Морено отобрал у Фигередо чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе

Мексиканский боец победил удушающим приемом в третьем раунде

ТАСС, 13 июня. Мексиканец Брэндон Морено победил бразильца Дейвисона Фигередо и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.

Бой прошел на турнире UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США) и завершился победой Морено удушающим приемом в третьем раунде. Он стал первым чемпионом UFC из Мексики.

Фигередо владел поясом с июля 2020 года, в активе 33-летнего бойца 20 побед, два поражения и одна ничья. В послужном списке 27-летнего Морено 19 побед, пять поражений и две ничьи.

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