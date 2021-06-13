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ММА

Адесанья в третий раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Нигериец победил итальянца Марвина Веттори единогласным решением судей
Исраэль Адесанья EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Исраэль Адесанья
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 13 июня. Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал победу над итальянцем Марвином Веттори и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 83,9 кг). Турнир UFC 263 прошел в Глендейле (штат Аризона, США).

Поединок, который стал главным боем вечера, завершился победой 31-летнего нигерийского бойца единогласным решением судей.

Адесанья в третий раз защитил чемпионский пояс, которым владеет с октября 2019 года. В ММА он одержал 21 победу (15 - нокаутом) при одном поражении.

Веттори 27 лет, на профессиональном уровне он потерпел пятое поражение, на его счету также 17 побед, один поединок завершился вничью.

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