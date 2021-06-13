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Эриксен написал в чат одноклубникам, что надеется вернуться на поле

Полузащитник сборной Дании был госпитализирован в субботу после потери сознания в матче против команды Финляндии

ТАСС, 13 июня. Генеральный директор итальянского футбольного клуба "Интер" Джузеппе Маротта заявил, что потерявший сознание во время матча против команды Финляндии датский полузащитник Кристиан Эриксен написал сообщение в общекомандный чат после завершения игры и подтвердил, что чувствует себя намного лучше и надеется на продолжение карьеры. Комментарий Маротты приводит телеканал Sky Sport Italia.

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Сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

"Футболисты "Интера" очень дружны. Мы сразу связались друг с другом, когда увидели этот эпизод, - сказал Маротта. - После матча Эриксен отправил сообщение в общекомандный чат и успокоил всех, сказав, что чувствует себя намного лучше и надеется вернуться на поле. Я очень рад, что день закончился на позитивной ноте".

Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой. Россияне в своем первом матче на турнире потерпели крупное поражение от команды Бельгии со счетом 0:3. В следующем туре датчане сыграют с бельгийцами 17 июня, а финны встретятся со сборной России днем ранее.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

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