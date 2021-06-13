У футболиста сборной Португалии Канселу выявлен коронавирус

ТАСС, 13 июня. Тест на коронавирус защитника сборной Португалии по футболу Жоау Канселу дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации (FPF).

Канселу в составе команды заменит защитник Диогу Далот, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что среди остальных членов сборной Португалии заразившихся не выявлено, а медицинские службы FPF приняли все необходимые в данной ситуации меры.

Ранее результаты тестов на коронавирус игроков сборной России Андрея Мостового, сборной Испании Серхио Бускетса и Диего Льоренте, сборной Швеции Деяна Кулушевски и Маттиаса Сванберга также дали положительный результат.

Канселу 27 лет, он выступает за английский "Манчестер Сити" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. В сезоне-2020/21 команда из Манчестера впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, в котором проиграла английскому "Челси" (0:1).

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Португалии сыграет в группе F, где ее соперниками станут команды Венгрии (15 июня), Германии (19 июня) и Франции (23 июня). -