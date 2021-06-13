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Летние олимпийские виды спорта

Австралийка Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м на спине

Она превзошла достижение двукратной чемпионки мира американки Реган Смит
Кэйли Маккеон EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Описание
Кэйли Маккеон
© EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni

ТАСС, 13 июня. Австралийская спортсменка Кэйли Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м на спине в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Результат спортсменки составил 57,45 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал двукратной чемпионке мира американке Реган Смит (57,57).

Маккеон 19 лет, она трижды выигрывала серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019), также на ее счету одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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