Австралийка Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м на спине

ТАСС, 13 июня. Австралийская спортсменка Кэйли Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м на спине в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Результат спортсменки составил 57,45 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал двукратной чемпионке мира американке Реган Смит (57,57).

Маккеон 19 лет, она трижды выигрывала серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019), также на ее счету одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа.