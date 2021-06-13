{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сборная России по футболу провела первую тренировку после матча с бельгийцами

Далер Кузяев, Юрий Жирков и Игорь Дивеев тренируются по индивидуальным программам
© Альберт Стародубцев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу провела первую тренировку после стартового матча чемпионата Европы с командой Бельгии. Занятия прошли на петербургском стадионе "Петровский".

На эту тему
Заслужили критику. Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев
Заслужили критику.

В первом матче турнира российские футболисты уступили бельгийцам со счетом 0:3.

"Восстановительная тренировка началась. Здесь не присутствуют три футболиста - это Жирков, Кузяев и Дивеев. Они остались в отеле, работают по индивидуальной программе. Мы ждем результатов - что с ними, каково их состояние после вчерашней игры. У Кудряшова динамика положительная. Сегодня он полностью проведет тренировку на поле. Не совсем в общей группе, но уже на поле", - сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.

Все три отсутствующих футболиста получили повреждения в ходе игры против бельгийцев. Федор Кудряшов восстанавливается после травмы икроножной мышцы, полученной 5 июня перед товарищеским матчем с командой Болгарии.

После крупного поражения от команды Бельгии сборная России без набранных очков располагается на четвертом месте в группе B. Лидеры рейтинга ФИФА бельгийцы занимают первую строчку таблицы (3 очка), на второй и третьей позициях располагаются финны (3) и датчане (0). 16 июня команда Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с финнами, бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся со сборной Дании. 21 июня россияне в Копенгагене сыграют с датчанами, а сборные Финляндии и Бельгии встретятся в Санкт-Петербурге.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии
Единственный мяч в игре забил Рахим Стерлинг
Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии
Читать полностью