Сборная России по футболу провела первую тренировку после матча с бельгийцами

В первом матче турнира российские футболисты уступили бельгийцам со счетом 0:3.

"Восстановительная тренировка началась. Здесь не присутствуют три футболиста - это Жирков, Кузяев и Дивеев. Они остались в отеле, работают по индивидуальной программе. Мы ждем результатов - что с ними, каково их состояние после вчерашней игры. У Кудряшова динамика положительная. Сегодня он полностью проведет тренировку на поле. Не совсем в общей группе, но уже на поле", - сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.

Все три отсутствующих футболиста получили повреждения в ходе игры против бельгийцев. Федор Кудряшов восстанавливается после травмы икроножной мышцы, полученной 5 июня перед товарищеским матчем с командой Болгарии.

После крупного поражения от команды Бельгии сборная России без набранных очков располагается на четвертом месте в группе B. Лидеры рейтинга ФИФА бельгийцы занимают первую строчку таблицы (3 очка), на второй и третьей позициях располагаются финны (3) и датчане (0). 16 июня команда Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с финнами, бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся со сборной Дании. 21 июня россияне в Копенгагене сыграют с датчанами, а сборные Финляндии и Бельгии встретятся в Санкт-Петербурге.