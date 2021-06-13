Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии

Гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг. На 82-й минуте вместо капитана сборной Англии Гарри Кейна на поле вышел полузащитник Джуд Беллингем. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней, предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня.

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. Первые матчи чемпионата Европы в Лондоне могут посетить 25% от вместимости арены - 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к матчам плей-офф. В Лондоне пройдут еще две встречи группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.

В финальной части чемпионата Европы сборные Англии и Хорватии ранее встречались один раз. На турнире 2004 года англичане одержали победу со счетом 4:2 в матче группового этапа. Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов. Сборная Англии дважды становилась бронзовым призером турнира (1968, 1966), а также единственной командой, выигравшей чемпионат мира, но не ставшей чемпионом Европы.

Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в Глазго. В следующем туре сборная Англии в Лондоне сыграет с шотландцами, а хорваты в Глазго встретятся с чехами. Обе игры пройдут 18 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут еще шесть игр: Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.