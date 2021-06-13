Сборная Польши прибыла в Санкт-Петербург для участия в матчах Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу прибыла в Санкт-Петербург для участия в матчах чемпионата Европы. Команду у гостиницы "Астория" встречали болельщики, приехавшие из Варшавы и других польских городов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 30 болельщиков, встречавших сборную, приветствовали футболистов польскими флагами и "Мазуркой Домбровского" - гимном страны. Многие болельщики были одеты в форму национальных цветов (красного и белого), вместе с ними польскую сборную встречали дети. Территория рядом с "Асторией" была огорожена, футболисты во главе с главной звездой команды Робертом Левандовским ответно поприветствовали болельщиков через специальное ограждение.

Автобус польской сборной остался ждать футболистов у гостиницы, позднее спортсмены отправятся на тренировку перед матчем против сборной Словакии, который пройдет 14 июня. Следующей игрой польской сборной в Петербурге станет матч против команды Швеции 23 июня. Также 19 июня поляки сыграют в Севилье против испанцев.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге прошел матч Бельгия - Россия (12 июня, 3:0), также в городе состоятся игры Польша - Словакия, Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша и четвертьфинальный матч 2 июля.