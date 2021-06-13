Таов: последнее слово в выборе состава сборной России по дзюдо на Игры за Эцио Гамбой

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Мнение генерального менеджера сборной России по дзюдо итальянца Эцио Гамбы будет решающим в вопросе определения состава команды на Олимпиаду в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.

Сборная России завершила выступление на предолимпийском чемпионате мира в Будапеште с тремя медалями личного турнира - золотую медаль завоевал Яго Абуладзе (до 60 кг), серебряную - Тамерлан Башаев (свыше 100 кг), бронзовую - Якуб Шамилов (до 66 кг). В ближайшее время тренерскому штабу предстоит определиться с тем, кто представит российскую команду на Играх.

"Определением состава будет заниматься весь тренерский коллектив во главе с Эцио Гамбой, - сообщил Таов. - Но последнее решение будет принимать именно он".

Гамба начал работу со сборной России в качестве главного тренера в ноябре 2008 года, после Олимпиады в Лондоне он был на назначен на пост генерального менеджера национальной команды.

На играх в Рио-де-Жанейро россияне завоевали две золотые и одну бронзовую награду и вошли в тройку сильнейших сборных наряду с японцами и французами. На Олимпиаде-2012 в Лондоне на счету российской команды было пять медалей - три золотые, одна серебряная и одна бронзовая.