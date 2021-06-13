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Летние олимпийские виды спорта

Лифанов стал серебряным призером чемпионата мира по пятиборью

На счету российских спортсменов четыре медали на турнире

ТАСС, 13 июня. Россиянин Александр Лифанов занял второе место на чемпионате мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Каире.

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Победу одержал венгр Адам Мароши, набравший 1435 очков. Лифанов набрал 1426 очков. Бронзовую медаль завоевал египтянин Ахмед Эльгенди (1417).

Российские спортсмены завоевали четвертую медаль на чемпионате мира (1 золотая медаль, 2 серебряные, 1 бронзовая).

Чемпионат мира завершится 14 июня. Первоначально предолимпийское мировое первенство должно было проходить в Белоруссии, однако в конце января Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир в другую страну.

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Летние олимпийские виды спорта
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