Лифанов стал серебряным призером чемпионата мира по пятиборью

ТАСС, 13 июня. Россиянин Александр Лифанов занял второе место на чемпионате мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Каире.
Победу одержал венгр Адам Мароши, набравший 1435 очков. Лифанов набрал 1426 очков. Бронзовую медаль завоевал египтянин Ахмед Эльгенди (1417).
Российские спортсмены завоевали четвертую медаль на чемпионате мира (1 золотая медаль, 2 серебряные, 1 бронзовая).
Чемпионат мира завершится 14 июня. Первоначально предолимпийское мировое первенство должно было проходить в Белоруссии, однако в конце января Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир в другую страну.