Кремлев: Поветкин является выдающимся боксером

"Александр - выдающийся боксер, олимпийский чемпион, который всегда достойно представлял свою страну на ринге, провел много ярких боев, - сказал Кремлев. - Его решение завершить карьеру достойно уважения, я считаю, что никто лучше самого боксера не знает, когда приходит это время. За спиной Саши целая история, и я надеюсь, что новое поколение будет учиться и расти на его боях. Единственный момент - жаль, что Саша согласился на матч-реванш с Уайтом, окончательно не восстановившись после коронавируса, можно сказать, пошел на бой ради гонорара".

"Не стоило этого делать, - продолжил глава AIBA. - Плохо, когда спортсмен на первое место ставит материальную составляющую, а не свои спортивные достижения. Тем не менее желаю Саше успехов во всех его дальнейших начинаниях и новых побед, пусть теперь и вне ринга. Я как президент Международной ассоциации бокса всегда готов предоставить помощь Александру, если она ему понадобится, мы всегда готовы поддержать любого боксера, боксерский мир своих героев не забывает!".