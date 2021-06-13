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Бокс

Кремлев: Поветкин является выдающимся боксером

Россиянин в воскресенье объявил о завершении карьеры
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин является выдающимся спортсменом, за его спиной целая история. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

Поветкин в воскресенье объявил о завершении карьеры.

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"Александр - выдающийся боксер, олимпийский чемпион, который всегда достойно представлял свою страну на ринге, провел много ярких боев, - сказал Кремлев. - Его решение завершить карьеру достойно уважения, я считаю, что никто лучше самого боксера не знает, когда приходит это время. За спиной Саши целая история, и я надеюсь, что новое поколение будет учиться и расти на его боях. Единственный момент - жаль, что Саша согласился на матч-реванш с Уайтом, окончательно не восстановившись после коронавируса, можно сказать, пошел на бой ради гонорара".

"Не стоило этого делать, - продолжил глава AIBA. - Плохо, когда спортсмен на первое место ставит материальную составляющую, а не свои спортивные достижения. Тем не менее желаю Саше успехов во всех его дальнейших начинаниях и новых побед, пусть теперь и вне ринга. Я как президент Международной ассоциации бокса всегда готов предоставить помощь Александру, если она ему понадобится, мы всегда готовы поддержать любого боксера, боксерский мир своих героев не забывает!".

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