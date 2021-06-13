Сборная Нидерландов обыграла команду Украины в матче чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 13 июня. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 3:2 победила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Амстердаме.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегхорст (59) и Дензел Дюмфрис (85). У проигравших отличились Андрей Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).

Стадион в Амстердаме вмещает 54 990 человек. На матчах чемпионата Европы могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.

Сборная Украины в третий раз выступает в финальной части чемпионата Европы, ранее команда ни разу не выходила в плей-офф. Сборная Нидерландов в десятый раз пробилась на турнир и является чемпионом Европы 1988 года. Команды Украины и Нидерландов впервые встретились в официальном матче.

Сборная Нидерландов набрала три очка. Столько же у австрийцев, ранее победивших сборную Северной Македонии со счетом 3:1. Во втором туре команда Нидерландов в Амстердаме сыграет с австрийцами, а украинцы в Бухаресте встретятся со сборной Северной Македонии. Обе игры пройдут 17 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.